Un Sarthois en Armorique ! Le comédien Ted Etienne fait partie du casting d’ Astérix et Obélix : l’Empire du milieu sorti la semaine dernière. Onze ans après le dernier opus, nos Gaulois préférés reviennent avec de nouveaux personnages dont celui de Paindemix le boulanger, incarné par l’acteur manceau passé par l’école du Quai de Scène. « J’apparais au début et à la fin du film, sourit-il, ça reste une expérience incroyable avec un tournage pendant 10 jours dans un village gaulois de la bande-dessinée ».

Une expérience incroyable Une expérience incroyable

Affinités sur le plateau Affinités sur le plateau

Un tournage qui s’est donc passé « dans une très bonne ambiance », et quand on lui demande s’il a rencontré la star du foot Zlatan Ibrahimovic, la réponse est toute trouvée !

Zlatan le Romain Zlatan le Romain

Astérix et Obélix : l’Empire du milieu c’est en ce moment en salles, vous pouvez aussi retrouver Ted Etienne dans la série policière Simon Coleman sur France 2 ou encore dans la dernière caméra cachée de Greg Guillotin Le Pire Gendre sur Youtube. En ce moment, le Sarthois tourne dans un court-métrage programmé pour le 4 mars à l’occasion de la journée internationale de lutte contre la grossophobie. « C’est une cause que je prends à bras le corps, on a tous le droit à la différence », souligne Ted. Il sera également aux côtés de Vincent Lindon plus tard dans l’année dans la série Tikkoun sur Canal +.