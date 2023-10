Rendez-Vous de l’Histoire 2023 : de nombreux temps forts à Blois

300 auteurs, 40 000 festivaliers, ou encore 1000 intervenants… cette année encore, les Rendez-vous de l’Histoire s’annoncent riches en enseignements. Avec un thème pour le moins original : la mort. « Cela permet de parler des relations que les vivants entretiennent avec les disparus, nous explique Pierre Matheron, chargé de mission Éducation Nationale sur le festival. Le Conseil Scientifique organise un cycle de conférences par des Historiens, pour parler de la mort à la fois en histoire ancienne, médiévales ou plus contemporaines ».

Mais rassurez-vous, pas besoin d’être Historien dans l’âme pour y trouver son compte. Depuis quelques années maintenant, le festival met un point d’honneur à élargir son public, en traitant le sujet de plein de moyens différents, et souvent ludiques. On notera notamment cette année le retour de la « Game Jam », un concours de jeux-vidéos. Des créateurs de jeux-vidéos vont tenter, en 48h, de transformer des sujets de thèse en jeu. « On va proposer aussi des films en réalité virtuelle, avec un casque qui vous permet de vous immerger entièrement dans un univers. C’est une véritable expérience sensorielle nouvelle que l’on va proposer aux Rendez-vous de l’Histoire », précise Pierre Matheron.

Invités d’honneur

L’idée, vous l’aurez compris, est de mettre la connaissance historique à la portée du grand public. Et cela passe aussi à travers le salon du livre. « On a une offre très importante de bandes dessinées historiques, précise le chargé de mission. On a aussi des romans historiques jeunesses, ou adultes. Donc même si on ne s’intéresse pas spécialement à l’Histoire, on peut trouver aux Rendez-vous de l’Histoire quelque chose qui va nous intéresser, parce qu’on aime la BD, les romans ou le cinéma ».

Les Rendez-vous de l’Histoire c’est aussi, et surtout, plus de 400 débats et conférences. Des invités d’honneur sont également annoncés, comme l’Historien Michel Pastoureau, qui prononcera la conférence de clôture le dimanche. L’auteur de romans historique Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour son livre sur la Première guerre mondiale, présidera, de son côté, le salon du livre. À noter également la présence de l’auteur de BD Jul.

Tout le programme est à retrouver sur le site des Rendez-vous de l’Histoire.