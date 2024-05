Réparer vos objets plutôt que les jeter, c’est une petite musique qu’on entend de plus en plus. Et celle-ci se concrétise puisque l’Union Européenne a adopté la semaine dernière un texte qui va permettre aux fabricants la réparation de certains produits, comme les appareils électroménagers, les téléviseurs ou encore les smartphones. Une réparation, petite précision qui a son importance, qui va pouvoir survenir après l’expiration de la garantie.

Ce fameux « droit à la réparation » doit faciliter la mise en place de plateformes en lignes sur lesquelles on pourra trouver des réparateurs ou des vendeurs de produits reconditionnés, mais aussi avoir accès plus efficacement à des pièces détachées, notamment.

Parce que chaque année en Europe, les produits jetés et pourtant bien réparables représentent plus de 35 millions de tonnes de déchets. À l’inverse, il y a presque 8 Européens sur 10 qui préfèrent réparer leurs appareils plutôt qu’en acheter de nouveaux. On peut les comprendre quand on sait qu’ils perdraient environ 12 milliards d’euros, vu qu’ils n’ont pas la possibilité de remettre en état leurs vieux smartphones ou leurs anciennes télés.