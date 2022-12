Repas de fêtes : les conseils d’Hervé Guttin, chef au château d’Artigny

Noël et le réveillon de la St Sylvestre approchent à grands pas. Et comme chaque année, quand on reçoit, c’est un peu le casse-tête côté repas. D’autant plus que cette année, les fêtes sont marquées par une hausse des prix de l’alimentaire. Et malheureusement, tous les secteurs sont touchés.

Certains chercheront donc peut-être à se renouveler. Et pour cela, on peut compter sur les bons conseils d’Hervé Guttin, chef du restaurant L’Origan, situé au Château d’Artigny à Montbazon (Indre-et-Loire). Le Tourangeau a décidé cette année de faire l’impasse sur le foie gras, plus rare et donc plus cher cette année.

Saint-Jacques crues ou cuites ?

Il nous invite à privilégier la noix de Saint-Jacques, en version crue tout d’abord. « On peut les préparer tout simplement froide en carpaccio. On coupe une noix de Saint Jacques en fines lamelles. On vient dresser ça dans une assiette. Et après on peut assaisonner ça avec des agrumes (…) du kumquat, du citron vert, du pamplemousse ».