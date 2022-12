Repas de fêtes : les conseils de l’étoilé Michelin, Tristan Robreau

Après Hervé Guttin et Christophe Hay, c’est au tour de Tristan Robreau de nous inspirer pour notre repas de Noël. Si beaucoup se tournent vers la volaille comme plat principal, le gibier peut être aussi très apprécié, surtout en région Centre-Val de Loire, terre de chasse. « C’est ce qu’il y a de plus noble, de plus gouteux, de plus tendre », souligne le chef du restaurant Le Lièvre gourmand.

Et rassurez-vous, pas besoin d’être un cuisinier professionnel pour préparer cette viande. « On va le tailler en morceaux comme si c’étaient de petits tournedos de bœuf, et on va les passer à la poêle ». Pour accompagner cela, le chef orléanais a choisi quelque chose de simple, que vous trouvez partout en grande surface : des nouilles asiatiques de sarrasin japonaises, des nouilles soba. « Vu qu’à Noël, on est déjà bien occupés, on va acheter les nouilles déjà toutes faites dans une épicerie asiatique, on n’aura plus qu’à les cuire dans l’eau un peu en amont. Et dès qu’elles seront égouttées, à la sortie de la casserole, on va les assaisonner avec un petit peu de jus de citron et de sauce soja ».

Pour le reste de la préparation, Tristan Robreau nous invite à mettre sur le tournedos de cerf « un petit peu de sauce soja, un peu de jus de citron et de l’huile d’olive, ça va nous faire une vinaigrette ».