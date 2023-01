On évoque certainement ici l’un des points les plus importants de la transition énergétique dans le domaine des transports. Au-delà des avancées technologiques qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, doit-on plus globalement remettre en question nos déplacements ? Doit-on revoir notre rapport à l’utilisation de notre véhicule ? La question est centrale car elle implique un changement dans notre mode de consommation, voire notre mode de vie, dont l’impact sur le climat est non-négligeable. On l’a déjà compris dans cette série sur les nouvelles mobilités, se tourner aujourd’hui vers un véhicule électrique restera, quoi qu’il arrive, une alternative moins polluante que son équivalent thermique. Tout d’abord parce que les batteries sont à ce jour mieux conçues ! Et surtout, la question du recyclage n’est plus réellement un sujet comme il pouvait l’être il y a encore quelques années. De nombreuses entreprises du secteur y travaillent. Et on sait aujourd’hui, par exemple, réparer des batteries en fin de vie, ou encore tout simplement les réutiliser dans un domaine tout autre que le déplacement.

Désormais se pose la question des alternatives qui nous sont proposées pour décarboner nos déplacements. Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique dresse la liste de nos options : « Tout d’abord, l’électrique, dont on parle beaucoup, notamment pour la voiture. C’est ce qui va être le plus pertinent. On a aussi l’hydrogène, qui va être un complément à l’électrique. Il a certains défauts par rapport à l’électrique, notamment un coût plus important, plus de besoins énergétiques pour réussir à produire l’hydrogène. En troisième option on a aussi les bio-carburants. Ça permet de garder le même type de véhicules au pétrole mais de passer à des carburants produits à partir de biomasse, donc à partir de cultures etc.. Et puis il y a aussi le bio-gaz qui va être un peu le même type de carburant que les bio-carburants, mais ça demande de changer les moteurs ».

Le projet Avatar Mobilités

Malgré toutes ces options, de nombreuses alternatives restent à développer. Notamment pour les zones rurales, qui restent encore aujourd’hui dépourvues de solutions adaptées au territoire. C’est, en partie, pour palier à cette problématique que Frédéric Mourier s’est lancé dans le projet Avatar Mobilité. Concrètement, il s’agit d’un petit véhicule 100% électrique. Il possède, comme ses semblables, une batterie, bien que plus petite. Et il est aussi en mesure de se recharger tout seul grâce à des panneaux solaires installés sur son toit.

L’objectif est aussi de proposer un véhicule moins cher à l’achat que certains électriques déjà très onéreux. « En multipliant des petits véhicules comme les nôtres, à passager équivalent et à kilomètres parcourus équivalents, si on est déjà mieux placés en termes de coûts et d’impact que des bus à hydrogène, ou équivalent, c’est pertinent » explique-t-il. Car le projet est victime, de temps en temps, de certaines critiques, notamment sur la raison réelle de son existence.