Ressuscitez votre vieille bicyclette pour la transformer en vélo électrique grâce à la roue Teebike

Vous aimez votre vieux vélo mais vous aimeriez passer à l’électrique ? C’est désormais possible grâce à la technologie Teebike ! Une roue, composée d’une batterie et d’un moteur, et qui permet de transformer n’importe quelle cycle en vélo électrique en quelques minutes. Laurent Durrieu, son concepteur, a lancé l'idée dès 2017, en voyant le nombre de vélos qui partaient à la décharge en Chine et qui pourraient encore servir comme base de vélos électriques.

Quatre tailles disponibles pour faire un vélo électrique adapté

Des capteurs calculent en temps réel la vitesse de la roue, permettant une accélération ou de couper l’assistance si vous freinez. Quatre tailles de roues sont disponibles, livrées avec un chargeur et un moteur.

Marine Billis, co-fondatrice de Teebike, a la volonté de proposer une solution écologique, tout en restant sur un budget abordable :