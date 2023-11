On est beaucoup à chercher la mention « fait maison » sur les cartes des restaurants. Pour ces derniers, cela tombe bien, puisque tout plat non « fait maison » devra être signalé sur les cartes des 175.000 restaurants français d’ici 2025, au plus tard. C’est la ministre déléguée aux PME et aux Commerces, Olivia Grégoire, qui l’a assuré il y a quelques jours.

Ce label « fait maison » existe déjà depuis 2014, mais il est facultatif, et actuellement « peu utilisé », selon la ministre. Vous avez d’ailleurs peut-être déjà vu ce logo dans des restaurants, qui montre une casserole sur laquelle est posé un toit de maison.

Quand on l’accroche à notre vitrine, cela veut dire que nos plats sont cuisinés sur place à partir de produits crus. Mais il faut savoir que les produits surgelés sont inclus dans le terme « produit brut », sauf les frites surgelées.

En attendant de savoir vraiment ce que l'on mange, une concertation avec les professionnels du secteur de la restauration va être organisée pendant plusieurs semaines, avant l'ouverture d'un débat parlementaire.