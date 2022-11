"Reste un peu" : Gad Elmaleh parle de son émerveillement pour les religions (vidéo)

Avec Reste un peu, Gad Elmaleh propose un film très intime et "spirituel" à plus d’un titre puisqu’il s’agit ici d’embrasser la foi catholique ; et surtout, de l’annoncer à ses parents de confession juive.

Un film drôle et émouvant qui amène énormément de questions auxquelles l’humoriste a accepté de répondre… de bonne grâce :