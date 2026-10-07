Rete ovarii : cet organe féminin disparu des manuels de médecine pourrait être réintégré

Il porte un nom peu connu : le rete ovarii. Cette petite structure située au niveau de l’ovaire apparaît dans certaines anciennes représentations anatomiques, avant de disparaître progressivement des manuels de médecine modernes. La raison ? Elle était notamment considérée comme un vestige sans fonction particulière.

Une récente étude vient toutefois bousculer cette interprétation. Les chercheurs ont étudié cette structure chez la souris et identifié différentes caractéristiques cellulaires et anatomiques qui pourraient lui conférer un rôle dans le fonctionnement de l’ovaire. Ces résultats suggèrent notamment qu’elle pourrait participer à certains mécanismes liés à l’environnement ovarien.

Mais attention : cela ne signifie pas encore que le rete ovarii joue un rôle démontré dans la reproduction humaine. Les travaux disponibles ne permettent pas, à ce stade, de transposer directement les résultats observés chez la souris à l’être humain.

Reste une question : comment une structure anatomique peut-elle disparaître des connaissances enseignées aux futurs médecins ?

La réponse est moins spectaculaire qu’on pourrait l’imaginer. Il n’existe pas, dans la loi, une liste exhaustive de toutes les structures du corps humain que les étudiants en médecine doivent connaître. Le Code de l’éducation fixe les objectifs généraux de leur formation. Et l’arrêté qui encadre les études médicales précise notamment que les enseignements portent « essentiellement » sur ce qui est fréquent, grave ou constitue un problème de santé publique.

La formation médicale implique donc nécessairement des choix. Impossible, en pratique, d’accorder la même place à chaque détail anatomique.

Cela signifie aussi que les connaissances enseignées ne sont pas figées. Lorsqu’une recherche apporte de nouveaux éléments sur une structure considérée comme secondaire ou sans fonction, les connaissances médicales peuvent évoluer et les enseignements avec elles.

Le cas du rete ovarii rappelle ainsi une chose essentielle : un élément absent des manuels n’est pas forcément absent du corps. En médecine, ce que l’on enseigne évolue aussi avec ce que la recherche permet de comprendre.