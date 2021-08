Retour de vacances : nouveau week-end chargé sur les routes

Les principaux axes du réseau, comme la vallée du Rhône, l’arc méditerranéen et bien sûr l’axe Bordeaux-Paris seront une fois de plus pris d’assaut. Des perturbations sont à prévoir dès ce vendredi 27 août, y compris aux abords des grandes villes comme Orléans, Tours ou au Mans.

Vinci Autoroutes annonce une circulation dense sur l’A10, dans la région d’Orléans, dans le sens des départs entre 14h et 19h le vendredi 27 août, et entre 9h et 12h le samedi 28 août. Et dans le sens des retours, le trafic sera encore plus dense, principalement en fin de journée ce vendredi. Samedi et dimanche, des ralentissements sont à prévoir dès 8h du matin, jusqu’à 20h (22h le dimanche).

Dans la région de Tours, en direction d’Orléans et de Paris, la circulation dans le contournement de Tours sera chargée dès ce vendredi en fin de la matinée jusqu’à la fin de l’après-midi le lundi 30 août, avec un pic attendu dimanche.

Des perturbations sur l’autoroute A11

Sur l’autoroute A11, dans le secteur du Mans, le trafic va se charger progressivement en direction des Pays de la Loire ce vendredi, à partir de 15h et jusqu’à 18h, et samedi du début de matinée jusqu’en milieu d’après-midi avec un pic de circulation attendu en fin de matinée.

En direction de Paris, des perturbations sont à prévoir dès vendredi après-midi ainsi que samedi de 10h et 18h. La circulation sera particulièrement dense en direction de Paris dimanche dès 10h, et jusqu’au soir.

A noter également que des ralentissements sont à prévoir sur l’A71, au niveau de Vierzon, dans le sens des retours en direction de Paris. La circulation sera dense à partir du vendredi à la mi-journée, samedi et dimanche toute la journée.