Retour des néonicotinoïdes : « Une catastrophe écologique »

Président d’une union syndicale apicole, Luc Rigal n’est pas surpris par la réintroduction des néonicotinoïdes en France. Ces derniers visent à aider les cultivateurs de betteraves, qui ont vu leur production chuter de 30% en 2020.

Pour lui, cet argument ne tient pas : « nous aussi les apiculteurs, en 2021, on a eu une grosse perte de production due aux conditions climatiques. » Il précise que les apiculteurs ont produit 9000 tonnes contre 15.000 en temps normal, alors qu’il faudrait 27.000 tonnes pour contenter la consommation en France.

« On va encore détruire de l’abeille. Ça agit aussi sur les papillons, les oiseaux, le sol et les vers de terre. C’est une catastrophe écologique, on va transmettre une terre polluée aux générations futures », déplore Luc Rigal.

Pour pallier ces problèmes de production, il souhaiterait que d’autres solutions soient trouvées, et que « les laboratoires travaillent sur d’autres produits pour compenser les néonicotinoïdes. »