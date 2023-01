Retraites : les syndicats face à une réforme « injuste » et « injustifiée »

Des rassemblements prévus dans plus de 200 villes à travers la France, des écoles fermées ou encore des trains au compte-goutte. La contestation contre la réforme des retraites s’annonce massive ce jeudi : les syndicats envisagent près d’un million de manifestants tandis que la police table plutôt sur une fourchette de 550 000 à 750 000 personnes.

Un départ à la retraite à 64 ans, c’est non !

L’union sacrée des syndicats veut frapper vite et fort contre cette réforme jugée « injuste » et « injustifiée » selon Pascal Sudre, secrétaire départemental de la CGT du Loiret. « C’est une réforme qui s’attaque à celles et ceux qui n’ont plus grand-chose à la fin du mois et quand ils partent à la retraite, ils ont déjà des pensions de misère et le corps brisé ».

Le représentant syndical justifie également ce rejet en s’appuyant sur le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites.