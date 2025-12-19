Retrouvailles historiques entre les Black Eyed Peas
Publié : 19 décembre 2025 à 13h51 par Elodie Quesnel
Crédit image: Wikipedia
Huit ans après son départ des Black Eyed Peas, Fergie a retrouvé les membres du groupe le temps d'une soirée en ce mois de décembre.
Les fans des Black Eyed Peas attendaient cela depuis huit ans. Le 13 décembre 2025, sur ses réseaux sociaux, la chanteuse Fergie a diffusé une série de clichés de retrouvailles avec les membres du groupe Black Eyed Peas : will.i.am, Taboo et apl.de.ap.
La séparation remonte à 2018, mais ces clichés montrent que les liens entre la chanteuse et les membres du groupe sont aujourd’hui au beau fixe.
Peut-être une future collaboration ?
Les fans ont très vite pensé à une reformation du groupe avec Fergie. Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite.
Fergie avait décidé de quitter les Black Eyed Peas afin de poursuivre sa carrière solo et de profiter de sa vie de maman.