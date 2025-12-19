Retrouvailles historiques entre les Black Eyed Peas

Les fans des Black Eyed Peas attendaient cela depuis huit ans. Le 13 décembre 2025, sur ses réseaux sociaux, la chanteuse Fergie a diffusé une série de clichés de retrouvailles avec les membres du groupe Black Eyed Peas : will.i.am, Taboo et apl.de.ap.

La séparation remonte à 2018, mais ces clichés montrent que les liens entre la chanteuse et les membres du groupe sont aujourd’hui au beau fixe.