Iran : comment la chanson Another Love de Tom Odell est devenue un hymne de révolte

C’est l’histoire d’une gloire du passé qui ressurgit en raison de l’actualité. La chanson Another Love, de Tom Odell, est de nouveau très bien classée dans les chansons les plus écoutées du moment. Ce titre, sorti en 2013 et qui a fait la gloire du chanteur britannique, est devenu, par la force des choses, l’hymne qui incarne la révolte en Iran. Depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreuses femmes se filment sur internet se coupant les cheveux en soutien aux contestations des iraniens contre leur gouvernement.

Ces vidéos sont généralement accompagnées du titre Another Love, et plus précisément d’une section des paroles : « And if somebody hurts you, I wanna fight / But my hands been broken one too many times / So I’ll use my voice, I’ll be so rude / Words, they always win, but I know I’ll lose » (Et si quelqu’un te fait du mal, je veux me battre / Mais mes mains se sont trop souvent cassées / Alors j’utiliserai ma voix, je serai grossier / Les mots gagnent toujours, mais je sais que je perdrai).

« Solidaires de ceux qui protestent pour les droits de l’Homme »

L’événement est bien-entendu arrivé jusqu’aux oreilles de Tom Odell. À la fin du mois de septembre dernier, lors d’un concert en Allemagne, le chanteur s’est exprimé sur scène : « Je suis choqué par les événements qui se déroulent en Iran ». « J’envoie de l’amour et des pensées à ces personnes incroyablement courageuses qui défendent les droits de l’Homme » poursuivait-il, avant de dédier le titre Another Love « aux personnes courageuses qui manifestent en Iran ».

Le mouvement de soutien à la révolte iranienne prend d’ailleurs encore de l’ampleur. Ces derniers jours, plusieurs personnalités françaises se sont filmées en train de se couper les cheveux sur les réseaux sociaux. Parmi elles : Angèle, Juliette Armanet, Isabelle Adjani ou encore Marion Cotillard. Un soutien symbolique qui a pour origine la mort de Mahsa Amini, une jeune iranienne de 22 ans, le 16 septembre dernier à l’hôpital suite à son arrestation par la « police des mœurs ». Elle était accusée de ne pas être assez couverte par son voile.