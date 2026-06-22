Révolution médicale : un scanner corporel en 60 secondes !

Midjourney veut révolutionner l’imagerie médicale avec un scanner capable de photographier le corps en 60 secondes.

Après avoir bouleversé la création d’images grâce à l’intelligence artificielle, Midjourney s’attaque désormais à un secteur bien plus inattendu : l’imagerie médicale. L’entreprise fondée par David Holz a dévoilé une nouvelle division, baptisée Midjourney Medical, ainsi qu’un prototype de scanner corporel capable de cartographier l’ensemble du corps humain en seulement une minute. Une annonce qui pourrait marquer un tournant dans un domaine où les innovations de rupture se font rares depuis plusieurs décennies.

L’histoire de l’imagerie médicale moderne est jalonnée de quelques grandes révolutions. Après la découverte des rayons X à la fin du XIXe siècle, les années 1970 ont vu émerger l’IRM, le scanner à tomodensitométrie et l’échographie moderne. Depuis, les progrès ont surtout consisté à perfectionner ces technologies existantes. Midjourney estime aujourd’hui pouvoir ouvrir une nouvelle voie grâce à une approche reposant exclusivement sur les ultrasons.

Le dispositif présenté, appelé « Midjourney Scanner », fonctionne en immergeant progressivement l’utilisateur dans l’eau. Un anneau composé de milliers de capteurs ultrasoniques émet alors des ondes qui traversent le corps depuis de multiples angles. Les données recueillies sont ensuite traitées par une importante puissance de calcul afin de reconstruire une représentation tridimensionnelle détaillée des organes, des os, des muscles et des tissus.

Selon l’entreprise, cette technologie, baptisée « Ultrasonic CT », permettrait d’obtenir un examen complet en environ 60 secondes, sans rayonnement ionisant ni champ magnétique puissant. Midjourney affirme également que le coût de production et d’utilisation pourrait être nettement inférieur à celui des IRM traditionnelles.

Toutefois, la communauté médicale reste prudente. Plusieurs spécialistes soulignent que l’échographie, même avancée, ne remplace pas nécessairement les capacités diagnostiques d’une IRM ou d’un scanner conventionnel. Le système n’a d’ailleurs pas encore reçu les autorisations nécessaires pour un usage médical diagnostique à grande échelle.