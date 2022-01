C’est officiel : Rihanna est bien enceinte de son premier enfant. Après des semaines de rumeurs, la star vient de confirmer la grande nouvelle en dévoilant son baby-bump en pleine rue, aux côtés de son petit-ami et futur papa, le rappeur A$AP Rocky.

Selon le site américain PEOPLE, c’est dans le quartier de Harlem à New York que les tourtereaux ont photographiés main dans la main, le week-end dernier. La chanteuse de 33 ans y arborait un long manteau rose oversize qu’elle a volontairement laissé ouvert par-dessus un jeans bleu afin de dévoiler son petit ventre rond et les deux artistes semblaient plus complices que jamais. Pour l’heure, on ne sait pas encore à quelle date est prévue la naissance du bébé.

Très discrets sur leur relation, Rihanna et A$AP Rocky sont ensemble depuis un peu plus d’un an. Dans un entretien accordé à la presse en mai dernier, le rappeur âgé lui aussi de 33 ans affirmé avoir trouvé « l’amour de sa vie » la personne de Rihanna : « [Être en couple], c’est tellement mieux quand tu es avec la bonne personne. Je pense que tu sais quand c’est la bonne. Et, c’est Elle ».