Rihanna préparerait une tournée "pharaonique" pour cet été
Publié : 15 janvier 2026 à 16h59 par Elodie Quesnel
Selon le tabloïd anglais The Sun, la superstar américaine serait sur le point de revenir sur scène à l'été 2026.
Après BTS, Bruno Mars et The Weeknd, une autre icône mondiale de la pop s’apprêterait à faire battre le cœur de ses fans. Et pas des moindres : Rihanna.
Dix ans après la sortie de Anti, son dernier album paru en 2016, la chanteuse pourrait bien signer un retour très attendu. Depuis, elle s’est fait discrète sur le plan musical, apparaissant ponctuellement pour des collaborations, notamment pour les bandes originales de Black Panther ou du film Les Schtroumpfs. L’artiste barbadienne s’est surtout consacrée à son empire de la beauté, Fenty, devenu un véritable phénomène, ainsi qu’à sa vie personnelle, entre maternité et vie de famille avec ses trois enfants.
Une tournée en août ?
Des rumeurs avaient couru en 2025 sur plusieurs concerts à Londres durant l'été. Ils n'ont finalement jamais eu lieu, car l'artiste était enceinte.
Mais selon le tabloïd The Sun, Rihanna serait enfin prête à lancer sa tournée au courant de l'été 2026. Selon des rumeurs, l'artiste "aurait commencé à planifier une tournée en août". le journal aurait aussi recueilli des confidences de son entourage expliquant que "Rihanna adore être une mère pour ses enfants et a été très occupée sur sa marque Fenty, mais la musique est son premier amour. Elle est prête à revenir sur scène et veut que ses fans entendent la musique sur laquelle elle travaille. Ce sera une année monumentale pour Rihanna et les fans peuvent attendre d'énormes concerts."
On croise les doigts!