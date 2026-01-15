Rihanna préparerait une tournée "pharaonique" pour cet été

Après BTS, Bruno Mars et The Weeknd, une autre icône mondiale de la pop s’apprêterait à faire battre le cœur de ses fans. Et pas des moindres : Rihanna.

Dix ans après la sortie de Anti, son dernier album paru en 2016, la chanteuse pourrait bien signer un retour très attendu. Depuis, elle s’est fait discrète sur le plan musical, apparaissant ponctuellement pour des collaborations, notamment pour les bandes originales de Black Panther ou du film Les Schtroumpfs. L’artiste barbadienne s’est surtout consacrée à son empire de la beauté, Fenty, devenu un véritable phénomène, ainsi qu’à sa vie personnelle, entre maternité et vie de famille avec ses trois enfants.