Rihanna va devenir la prochaine Schtroumpfette dans le futur film d'animation des "Schtroumpfs"

Rihanna est bientôt de retour au cinéma ! Après avoir signé la bande-originale du film Black Panther: Wakanda Forever, la chanteuse barbadienne va prêter sa voix au personnage de la Schtroumpfette dans le prochain film d'animation Les Schtroumpfs. Mais ce n'est pas tout ! La star - qui a fait sensation lors du Super Bowl en février dernier - va également écrire et enregistrer des chansons originales pour le film consacré aux bonhommes bleus de Peyo.

"C'était amusant, j'ai pu incarner une dure à cuire bleue"

Cette grande nouvelle a été annoncée par Paramount Pictures ce jeudi 27 avril lors d'une présentation au CinemaCon de Las Vegas. Rihanna est d'ailleurs montée sur scène pour s'exprimer à propos de ce nouveau projet. "Faire de l'animation est une expérience amusante pour moi. D'habitude, je suis au premier plan pour tout ce qui concerne mon image... mais là, c'était amusant, j'ai pu me montrer en pyjama pendant mon troisième trimestre de grossesse, et incarner une dure à cuire bleue", a déclaré l'artiste de 34 ans. "J'espère que cela me permettra de gagner un jour des 'points de cool' avec mes enfants", s'est amusé celle qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant.

Rihanna succède ainsi à Katy Perry qui a déjà prêté sa voix à la petite héroïne bleue dans les deux films sortis en 2011 et 2013, mais également à Demi Lovato qui a participé au troisième volet des Schtroumpfs en 2017. Co-réalisé par Chris Miller et Matt Landon, ce quatrième film Les Schtroumpfs est attendu dans les salles obscures en février 2025.