Road trip VIBRATION : 1ère étape avec la nouvelle MINI ÉLECTRIQUE !

ROADTRIP VIBRATION ROADTRIP VIBRATION

La mobilité urbaine 100% électrique existe aussi dans le style MINI. La nouvelle MINI Cooper SE (consommation de carburant en cycle mixte : 0,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 0 g/km) allie la mobilité durable aux sensations de conduite inimitables d’une MINI, avec un design expressif et la qualité de finition premium caractéristiques de la marque. « Le modèle 100% électrique de la marque britannique offre ainsi une expérience de conduite typiquement MINI avec zéro émission » ajoute Valentin Lejot, chef des ventes MINI chez AXXIA Bourges, Nevers et Châteauroux.

Le déploiement de puissance spontané du moteur électrique de 135 kW/184 ch, la traction avant caractéristique de la marque et la dynamique de conduite innovante avec limitation du patinage des roues à proximité de l’actionneur confèrent à la nouvelle MINI Cooper SE une agilité particulièrement intense et inimitable, connue sous le nom de « go kart feeling » (sensations de conduite d’un kart). La batterie lithium-ion spécifique au modèle offre une autonomie de 230*Km. Elle est située dans le plancher du véhicule de sorte qu’elle n’entame pas le volume de chargement du coffre par rapport à une MINI 3 portes à motorisation thermique.