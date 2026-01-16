Robbie Williams rend hommage à l'âge d'or de la musique britannique avec son dernier album BRITPOP

Pour une surprise, c’en est une vraie ! Robbie Williams, légende de la pop britannique, a créé l’événement ce vendredi 16 janvier en dévoilant son nouvel album, BRITPOP.

Initialement attendu en octobre 2025, le disque a finalement été repoussé au 6 février 2026, date à laquelle il sortira aussi en version physique, CD et vinyle. Puisque ce 16 janvier ne marque que la sortie digitale de l'album.

Une stratégie de promotion peu commune : six singles avaient déjà été révélés sur près de neuf mois — Rocket, Pocket Rocket, Spies, Desire, Human et Pretty Face. Et pour accompagner le tout, une tournée BRITPOP lancée dès mai 2025, avec déjà plusieurs dates annoncées pour l’été 2026.