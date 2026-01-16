Robbie Williams rend hommage à l'âge d'or de la musique britannique avec son dernier album BRITPOP
Publié : 16 janvier 2026 à 13h41 par Elodie Quesnel
Robbie Williams dévoile par surprise son nouvel album BRITPOP attendu initialement le 6 février prochain.
Pour une surprise, c’en est une vraie ! Robbie Williams, légende de la pop britannique, a créé l’événement ce vendredi 16 janvier en dévoilant son nouvel album, BRITPOP.
Initialement attendu en octobre 2025, le disque a finalement été repoussé au 6 février 2026, date à laquelle il sortira aussi en version physique, CD et vinyle. Puisque ce 16 janvier ne marque que la sortie digitale de l'album.
Une stratégie de promotion peu commune : six singles avaient déjà été révélés sur près de neuf mois — Rocket, Pocket Rocket, Spies, Desire, Human et Pretty Face. Et pour accompagner le tout, une tournée BRITPOP lancée dès mai 2025, avec déjà plusieurs dates annoncées pour l’été 2026.
L'âge d'or du rock made in UK
Pour évoquer ce nouvel album, Robbie Williams explique que BRITPOP est un peu l’album qu’il aurait rêvé de sortir après son départ de Take That en 1995. Plus brut, plus rock et porté par davantage de guitares, le disque se veut à la fois entraînant, euphorique et profondément ancré dans l’ADN « brit », mêlant pop et énergie live.
Un retour aux sources, donc, pour l’icône pop. La pochette de l’album fait écho à cet héritage : une peinture représentant l’un des looks les plus emblématiques de Robbie, le survêtement rouge qu’il portait au festival de Glastonbury en 1995, à l’apogée de l’ère Britpop, dans une mise en abyme où l’image semble se recouvrir elle-même.
Une tournée pour l'été 2026
Pour accompagner cette sortie, Robbie Williams donnera une série de quatre concerts intimistes, dont un passage très attendu à la Brixton Academy de Londres, entre le 4 et le 9 février. Plusieurs dates sont ensuite déjà programmées pour l’été 2026 en Europe. En revanche, aucun passage par la France n’est prévu pour le moment.