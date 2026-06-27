Romorantin : découvrez l’histoire de l’automobile allemande au Musée Matra

Depuis le 4 avril, l’Allemagne est à l’honneur dans l’exposition « Deutsche Qualität », qui met en lumières les grandes étapes de l’histoire automobile allemande. Les visiteurs retracent cette histoire, à travers une sélection officielle de véhicules.

Précisions de Geoffrey Trémoreux, chargé de communication :

Précisions de Geoffrey Trémoreux, chargé de communication :

Une Trabant P601 ou encore une Volkswagen Schwimwagen seront à découvrir, ainsi qu’une autre voiture mythique...

la BMW M1 Procar :

la BMW M1 Procar :

Photographies et miniatures complètent également cette exposition « Deutsche Qualität ». Et vous l’aurez compris, les grandes étapes de l’histoire automobile allemande seront mises en lumières, en soulignant l’évolution des techniques, du design, ou des usages.

L’exposition « Deutsche Qualität » au Musée Matra est à découvrir jusqu’au 1er novembre. Et c’est accessible pour tous les publics, passionnés comme curieux.

Infos et réservations sur le site museematra.com.