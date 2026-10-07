Royaume-Uni : les musées gratuits pour les touristes étrangers

Le gouvernement britannique a finalement tranché. Les visiteurs étrangers continueront d’accéder gratuitement aux collections permanentes des grands musées nationaux, comme le British Museum, la National Gallery ou la Tate. Une décision qui confirme le maintien d’une politique de gratuité instaurée en 2001.

Pourtant, le sujet était loin d’être réglé. En mars dernier, le gouvernement avait annoncé qu’il envisageait de faire payer les touristes internationaux afin d’apporter de nouvelles ressources aux établissements culturels. Cette piste avait notamment été étudiée dans un contexte de difficultés financières pour certains musées.

Mais le gouvernement britannique a finalement estimé qu’une telle mesure pourrait avoir un effet dissuasif sur la fréquentation. Il souligne également que ses grands musées attirent des visiteurs du monde entier et génèrent plus d’un milliard de livres par an pour l’économie britannique.

La fréquentation semble d’ailleurs conforter cette stratégie : entre 1999 et 2025-2026, le nombre de visiteurs des quinze musées nationaux concernés a quasiment doublé, passant d’environ 22,8 à 44,7 millions. Les visiteurs étrangers représentaient, en 2023-2024, environ 43 % de la fréquentation.

Ce choix britannique contraste fortement avec celui de la France. Depuis janvier 2026, cinq grands établissements, dont le Louvre, Versailles, la Sainte-Chapelle, Chambord et le Palais Garnier, appliquent une tarification différenciée entre visiteurs de l’Espace économique européen et visiteurs extra-européens. Au Louvre, par exemple, le billet est passé de 22 à 32 euros pour ces derniers.

Deux stratégies s’opposent donc : faire davantage contribuer les touristes étrangers pour financer la culture, ou préserver la gratuité pour favoriser l’accès et la fréquentation. Le Royaume-Uni vient clairement de choisir la seconde option.