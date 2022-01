Se mettre en danger pour quelques heures de buzz, voici l’idée farfelue d’une jeune Canadienne. Dimanche dernier, aux alentours de 16 h 30, un véhicule a été aperçu à vive allure aux abords de la rivière de la ville de Manotick, une petite ville paisible de la banlieue d’Ottawa (Canada).

Selon plusieurs promeneurs, la conductrice aurait délibérément foncé sur le plan d’eau gelé (vidéo ci-dessous). Puis, après s’être extirpée in-extremis de sa voiture qui commençait à sombrer, la jeune femme est grimpée sur le capot afin d’immortaliser la scène avec la caméra de son téléphone portable. Une scène improbable, mais réelle qui n’a pas manqué d’interpeller les témoins.

« J’ai toujours vécu près d’un point d’eau et je sais que les choses peuvent rapidement tourner mal », a déclaré Zachary King, témoin de la scène à la presse locale. Armé d’une corde et du canoë de son voisin, l’homme a porté secours à la « pseudo » victime qui ne semblait pas affolée par le danger. Pour justifier son acte, celle-ci a d’ailleurs déclaré à son sauveur : « Oh, je m’amusais simplement (…). Et si je devais le refaire, je le referais ! ».