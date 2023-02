La discipline du sabre laser a été reconnue officiellement par la Fédération Française d’Escrime en 2019, et depuis, le sport fait de nombreux adeptes. C’est le cas chez nous en Anjou, où la section laser a été créée il y a trois ans au SCO Escrime Angers.

"Combats chorégraphiés" à la Star Wars

Maître d’armes au sein du club depuis 2004 et chargé de la section laser, Dorin Varzaru présente ce sport : « c’est une discipline artistique avec des combats chorégraphiés. Il y a des règles spécifiques au sabre laser, par exemple pour démarrer en attaque, il faut que j’arme la main armée, et que le pommeau de mon arme passe derrière la ligne de la colonne pour montrer à l’arbitre que je vais attaquer en premier. On peut toucher partout, que ce soient les jambes, la tête, les bras et le corps. On marque différents points en fonction de la zone touchée. Le premier qui arrive à 15 remporte la partie. »

Au-delà d’être un fan de Star Wars, « l’envie et l’assiduité » font partie des qualités requises pour être un bon « maitre jedi ». On doit aussi être protégés en portant un masque d’escrime, des gants assez épais, des coudières, des genouillères et des protège-tibias.

À chacun son sabre laser

Sans oublier la pièce maitresse de la discipline, le sabre laser : « l’arme peut être toute basique, avec une LED qui illumine la lame, et un tube en polycarbonate, comme les boucliers de CRS, car c’est assez résistant. Mais il y a différentes variantes, ça peut être un sabre qui coute assez cher, qui fait du bruit, qui change de lumière au moment de la parade ou de la touche. Comme à l’escrime, chacun va acheter sa propre arme en fonction de ce qu’il désire faire avec. Ça dépend de chacun », précise le maître d’armes.

Pour le moment toutefois, la section sabre laser ne compter que 10 pratiquants au sein du club angevin. Ce qui ne permet pas au SCO de participer au Championnat de France.