Sabrina Carpenter rejoint Tom Holland dans le biopic sur Fred Astaire

Sabrina Carpenter va de nouveau délaisser momentanément les scènes de concert pour les plateaux de cinéma. La chanteuse de Espresso et Manchild rejoint le casting du film consacré à Fred Astaire, avec Tom Holland dans le rôle principal.

À 27 ans, Sabrina Carpenter se glissera dans la peau de Ginger Rogers, actrice et danseuse indissociable de la carrière de Fred Astaire. Les deux stars ont formé l’un des couples les plus célèbres de l’âge d’or d’Hollywood.

Un rôle qui permet aussi à Sabrina Carpenter de renouer avec ses premières amours. Bien avant son explosion dans la pop et ses Grammy Awards, notamment obtenus grâce à l’album Short n’ Sweet, l’Américaine a commencé sa carrière comme actrice dès l’âge de 11 ans.

Sabrina Carpenter face à Tom Holland

Le projet sera réalisé par Paul King, cinéaste derrière Paddington et Wonka. Outre Tom Holland et Sabrina Carpenter, Margaret Qualley (The Substance) doit également faire partie du casting.

Le film reviendra sur le parcours de Fred Astaire, immense figure du music-hall, de la danse et du cinéma hollywoodien. L’interprétation de Ginger Rogers constitue donc un rôle particulièrement symbolique pour Sabrina Carpenter, qui pourra y réunir ses expériences d’actrice, de chanteuse et de performeuse.

Le projet marquera surtout un retour important de la popstar sur grand écran alors que sa carrière musicale a pris une nouvelle dimension ces dernières années.

Le tournage est prévu au début de l’année 2027. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée.