Sadio Mané va prendre les rênes du Bourges Foot 18

Le petit club de football de Bourges devrait d’ici quelques années changer de dimension. C’est du moins l’objectif de la ville et du nouvel investisseur, Sadio Mané, qui vise à structurer et professionnaliser le club. Le projet aura mis trois ans à aboutir, ralenti notamment par la crise du COVID. « Quand en octobre 2020, le président Cheikh Sylla m’a appelé pour me dire que Sadio Mané voulait me parler au téléphone, j’ai cru que c’était une blague », se remémore le maire de la ville, Yann Galut.

Mais c’est bien officiel. Sadio Mané va prendre les commandes du Bourges Foot 18. Une SASP, Société anonyme sportive professionnelle, sera alors créée au 1er janvier 2024. L’international sénégalais en sera le patron. « On va travailler ensemble pour développer, structurer le club, et essayer de mieux le professionnaliser, a expliqué la star du ballon rond en conférence de presse ce mercredi. Les défis sont énormes, mais si toute la population de Bourges reste concernée, on y arrivera ».

Pourquoi Bourges ?

Si cela peut paraitre surprenant de voir un joueur comme Sadio Mané s’intéresser à un petit club comme Bourges, il y a bien une raison. Et on la doit à l’actuel président du club, Cheikh Sylla. « Pourquoi Sadio est à Bourges ? Parce que Cheikh Sylla est à Bourges, déclare-t-il. On a pu construire une relation de confiance. Je ne parle pas d’amitié, je parle de famille ».

Le joueur cherchait par ailleurs à investir dans le football, et s’est donc laissé convaincre. « Sadio vient ici pour travailler. Il ne vient pas pour jeter son argent. Il est venu accompagné d’un projet. Il vient pour créer des liens forts entre le Sénégal et la France », précise le président du club. « Ce n’est pas qu’un projet footballistique. Monsieur Sadio Mané a des valeurs humanistes, il a une volonté que son projet soit avant tout un projet social, de développement, d’échange », ajoute le maire, Yann Galut.

L’objectif est, comme évoqué plus haut, de professionnaliser également le club, avec en ligne de mire le National ou la Ligue 2. Pour cela, le joueur qui évolue actuellement à Al-Nassr en Arabie Saoudite, devra y mettre les moyens financiers. La ville, elle, précise qu’elle ne donnera pas plus de moyens au club. Mais elle investira dans les infrastructures. Le maire a alors évoqué l’urgence, dans ce contexte, des travaux au stade Rimbault.

En attendant, les dirigeants actuels ont pour mission de maintenir le Bourges Foot 18 en N2. Pour cela, des renforts sont attendus dans l’effectif. Le nom de Moussa Konaté a été évoqué.