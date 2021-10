Saint-Aignan, Chenonceau ou Saint-Brisson séduisent pour les vacances de la Toussaint

Signe que la vie a bien repris après la pandémie, les Français ont réservé plus tôt leurs vacances de la Toussaint. Les recherches ont débuté dès la fin de l’été sur internet, et notamment sur la plateforme de location entre particuliers, Airbnb. « Les gens s’y sont pris beaucoup plus à l’avance, si on compare avec l’année dernière, à la même période, où il y avait beaucoup d’incertitudes sur les restrictions de voyage », précise Bertrand Burdet, directeur général adjoint.

La Bourgogne-Franche-Comté plébiscitée

Autre indicateur positif, les étrangers reviennent petit à petit passer leurs vacances en France, et notamment les Américains. Mais les professionnels du tourisme notent que les envies des voyageurs ont changé. « La première tendance, c’est plutôt un retour à l’urbain, qu’on n’avait pas vu depuis le début de la période du COVID », souligne Bertrand Burdet.

Les régions côtières ensoleillées ont également fait l’objet de recherches. Mais beaucoup ont décidé de se tourner vers des destinations « nature ». Héritage de la pandémie et des confinements, les voyageurs sont nombreux à être à la recherche de nature, patrimoine, montagne, et des grands espaces en général. La Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, est la 4ème région la plus plébiscitée sur Airbnb.

Saint-Aignan, Chenonceau ou Saint-Brisson séduisent

Plus étonnant encore, des petites villes ou communes tirent leur épingle du jeu pour ces vacances de la Toussaint. Airbnb a publié le top 10 des communes les plus plébiscitées sur la plateforme. Et parmi elles, on retrouve Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, Chenonceau en Indre-et-Loire, ou encore Saint-Brisson dans la Nièvre.

« Ça faisait quelques années qu’on travaillait sur ces territoires-là, nous explique le directeur général de la plateforme. On avait fait des partenariats avec l’Association des maires ruraux de France pour faire connaitre Airbnb dans ces territoires ». Mais là aussi, le COVID a accéléré les choses, et les demandes pour ces destinations ont explosé.

Pour ces vacances de la Toussaint, le Lot-et-Garonne, l’Indre et les Ardennes composent le top 3 des départements les plus plébiscités, toujours sur Airbnb.