Saint-Jean-de-Braye : 10 à 15 postes à pourvoir chez Dior

Le secteur du luxe se porte bien, et Les Parfums Christian Dior aussi ! L’entreprise loirétaine, située sur le parc de Charbonnière près d'Orléans, a lancé une nouvelle campagne de recrutement, pour trouver des agents de fabrication ; un métier en tension pour lequel les recrutements sont parfois difficiles, comme nous l’explique Alexa Le Guelvout, DRH Opérations chez Parfums Christian Dior. « Nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques de recrutement. C’est une réalité dans le milieu industriel, puisqu’on a des métiers qui sont peu visibles ou souvent méconnus. Et les métiers de la fabrication font partie des métiers qui sont méconnus ».

10 à 15 postes en CDI sont donc à pourvoir, à Saint-Jean-de-Braye mais aussi à Chartres. « On recherche des candidats qui ont des bonnes connaissances en chimie, mais ce n’est pas obligatoire, nous précise Alexa Le Guelvout, qui ont déjà travaillé en zone BPF (Bonne Pratique de Fabrication cosmétique), et qui connaissent les exigences relatives à l’hygiène des produits. Mais avant tout, on recherche des candidats qui ont un savoir-être particulier, des personnes qui ont envie, qui savent et qui aiment travailler en collectif ».

Pour postuler, rendez-vous sur le site « Dior carrière » pour candidater en ligne, ou bien auprès des agences intérim.