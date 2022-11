Salam, le documentaire de Diam’s, disponible sur Amazon Prime Video

Vous l’avez raté lors de sa projection au cinéma ? Pas de problème ! Salam, le documentaire de Diam’s, débarque ce vendredi sur la plateforme Amazon Prime Video. D’abord présenté lors de la 75ème édition du Festival de Cannes cet été, le film revient notamment sur les dix longues années de silence de la rappeuse qui a connu le succès dans les années 2000 avec, entre autres, des titres comme La boulette, Confessions nocturnes ou encore Jeune demoiselle.

« Évoquer les question de souffrance psychologique »

Un documentaire dans lequel Diam’s se confie sur tout un pan très personnel de sa vie. Elle y aborde, par exemple, ses craintes, sa volonté de donner un sens à sa vie, la pression médiatique, mais aussi le succès et l’échec. « Elle voulait évoquer les questions de souffrance psychologique » expliquait même Anne Cissé, coréalisatrice du film, au Festival de Cannes. « C’était important pour elle parce qu’elle reçoit des messages de personnes en souffrance qui l’appellent à l’aide, comme elle était Diam’s. Elle avait envie de dire avec ce film : ‘je suis là, je comprends, je suis passée par là et on peut s’en sortir’ » ajoute-t-elle.