Samsung accorde une prime exceptionnelle de 290 000 euros par salarié en Corée du Sud

Le géant sud-coréen Samsung Electronics vient de conclure un accord social historique avec ses employés, prévoyant une prime exceptionnelle moyenne de 290 000 euros par salarié.

Cette décision, qui concerne environ 78 000 travailleurs en Corée du Sud, intervient après plusieurs semaines de tensions sociales et une menace de grève majeure dans les usines du groupe. À l’origine de cet accord, un conflit autour de la redistribution des profits générés par la forte croissance du secteur de l’intelligence artificielle. Les salariés réclamaient une part plus importante des bénéfices liés à l’activité florissante des semi-conducteurs, un segment stratégique pour Samsung dans la course mondiale à l’IA. Face à la mobilisation syndicale et au risque d’un arrêt de travail pouvant durer jusqu’à 18 jours, la direction a finalement accepté un compromis.

La prime négociée représente en moyenne 509 millions de wons par employé, soit environ 290 000 euros. Elle sera principalement versée sous forme d’actions, ce qui signifie que sa valeur dépendra aussi de l’évolution future du cours boursier de Samsung Electronics. En parallèle, les salariés bénéficieront également d’une hausse moyenne des salaires de 6,2 %.

Cet accord s’inscrit dans un contexte de forte croissance pour le groupe, porté par la demande mondiale en composants électroniques liés à l’IA. Les bénéfices de Samsung ont connu une hausse spectaculaire ces derniers trimestres, alimentés par la production de puces mémoire utilisées dans les centres de données et les technologies d’intelligence artificielle générative.