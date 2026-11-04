« Sans conservateur », « sans colorant » : que garantissent vraiment ces mentions sur les emballages ?

Sur les emballages alimentaires, les mentions « sans conservateur » ou « sans colorant » sont souvent perçues comme un gage de composition plus simple. Mais leur portée mérite d’être nuancée. C’est ce que dénoncent Yuka et l’association UFC-Que Choisir, qui pointent des pratiques susceptibles d’induire les consommateurs en erreur.

Car un produit peut parfaitement afficher « sans colorant ni conservateur » tout en contenant d’autres additifs alimentaires. C’est notamment le cas des émulsifiants, des épaississants, des agents de texture ou encore des édulcorants. Ces substances ont des fonctions différentes : elles peuvent modifier la texture, stabiliser un mélange ou donner un goût sucré, mais elles ne relèvent pas des catégories des colorants et des conservateurs.

La mention peut donc être techniquement exacte, sans pour autant signifier que le produit ne contient aucun additif. C’est précisément cette distinction que les associations souhaitent mettre en lumière.

Pas de cahier des charges spécifique

Contrairement au label bio, il n’existe pas de cahier des charges européen spécifique définissant précisément les conditions d’utilisation des mentions « sans conservateur » ou « sans colorant ». Cela ne signifie pas pour autant que les fabricants peuvent écrire ce qu’ils veulent sur leurs emballages.

Les allégations restent soumises aux règles européennes sur l’information des consommateurs. Le règlement européen de 2011 interdit notamment les informations susceptibles de tromper sur les caractéristiques d’une denrée alimentaire. Les fabricants sont responsables des mentions qu’ils affichent.

Par ailleurs, les additifs alimentaires sont eux-mêmes encadrés par une réglementation européenne qui définit les substances autorisées et leurs conditions d’utilisation. Ils doivent également apparaître dans la liste des ingrédients, accompagnés de leur fonction. La DGCCRF peut contrôler les étiquetages et sanctionner les pratiques trompeuses. Mais il n’existe pas de certification préalable systématique de chaque emballage.

En clair, un produit peut bien être sans colorant ni conservateur, tout en contenant d’autres additifs. Une distinction légale, mais pas toujours évidente à comprendre pour le consommateur.