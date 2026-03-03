Santa au cinéma : son concert diffusé dans tous les Pathé de France

Le concert de Santa sera diffusé dans tous les cinémas Pathé de France le 4 juin prochain. Une occasion unique de partager un concert gigantesque avec la France entière, après un bilan déjà sensationnel : plus de 500 000 billets vendus, 50 Zéniths et 25 festivals majeurs. Pour sublimer son show, la chanteuse s’est entourée de 10 semi-remorques, d’une équipe de 60 personnes et d’une scénographie impressionnante qui a marqué tous ceux qui ont eu la chance d'y assister.

Ce sera l'occasion de voir une véritable bête de scène en action. À travers ses apparitions télévisées, chacun a déjà pu constater l'énergie et le partage que Santa véhicule sur scène. Sans oublier sa voix unique et puissante qui a conquis le public depuis ses débuts avec Hyphen Hyphen.

Une chance de vivre ses tubes comme Dis-moi oui, Popcorn salé, La Différence ou Recommence-moi en live et sur grand écran, comme si vous y étiez. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la tournée ou qui veulent revivre l'expérience, rendez-vous le 4 juin dans les cinémas Pathé, les réservations sont déjà ouvertes.