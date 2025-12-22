Santa signe la nouvelle chanson des Enfoirés

C'est une nouvelle étape pour Santa. Après avoir intégré la troupe des Enfoirés en 2024, la chanteuse a annoncé avoir composé la nouvelle chanson interprétée par les Enfoirés pour leur spectacle prévu en janvier 2026.

Tout se casse, son nouveau titre, sera dévoilé le 5 janvier 2026. Il a été écrit et composé par Santa, et co-réalisé avec Kid Sophie, l'une des anciennes acolytes de Santa dans le groupe Hyphen Hyphen.

Cet hymne sera bien sûr repris lors du nouveau spectacle La Ballade des Enfoirés, qui posera cette année ses bagages à l’Accor Arena à Paris à partir du 13 janvier, pour sept représentations.