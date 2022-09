Saône-et-Loire : Masterchef est une « belle aventure humaine » pour Clara Galand

Le prochain épisode de Masterchef c’est ce mardi soir sur France 2. Parmi les cuisiniers amateurs encore en lice, on trouve Clara Galand. Cette jeune femme de 31 ans, originaire de Saône-et-Loire, s’est retrouvée un peu par hasard dans l’émission. « J’ai une amie qui a participé à un programme avec Stéphane Plazza, elle m’a dit que la personne du casting recherchait des amateurs de cuisine », se remémore la jeune femme.

Et dès la première émission, elle a réussi à séduire l’exigeant Thierry Marx. « J’ai fait un Ceviche avec beaucoup de piments, des fruits de la passion, tout ce qui me rappelle mon voyage en Amérique du sud ». Lors du deuxième épisode, elle a dû affronter la boîte mystère. Les ingrédients : du tapioca, du boudin noir, du calamar… « Tout ce que je n’aime pas cuisiner ou manger ! ». Puis, il y a eu l’épreuve en équipe autour du vert. « J’ai adoré, gustativement on a vraiment réussi le pari, visuellement ça laissait à désirer ».

Petit à petit, Clara Galand s’est fait une place. « Lors de la troisième édition, je me suis qu’il fallait que je me libère que je fasse la cuisine que je sais faire ».