Sarthe : baignade interdite ce mercredi au lac la Monnerie

Avec un temps couvert et frais, bronzer devrait être impossible ce mercredi au lac de la Monnerie à la Flèche. Impossible également de se baigner. En cause, la prolifération depuis plusieurs jours de plantes aquatiques. Une entreprise doit intervenir pour les retirer. « Pour l’occasion, la baignade et les pédalos seront interdits », précise la mairie de La Flèche.

Le lac est l’une des trois plages classées Pavillon Bleu dans la Sarthe avec la plage de la Gèmerie à Arnage et le domaine du Houssay à Spay. Ce label récompense les sites « qui mettent en œuvre, une politique de développement du tourisme respectueuse de l’environnement et des humains ».

Pratique : la baignade est surveillée de 13h à 19h jusqu’au 29 août.