Sarthe : ce bijoutier a créé un collier pour la série Lupin !

Sans lui, les montres ne tourneraient pas rond. L’horloger est un métier d’art et de savoir-faire. Depuis le mois de décembre 2022, un nouvel artisan, également bijoutier, vient d’ouvrir une nouvelle boutique en Sarthe, à Saint-Calais : De Pierre en Fil. Ayant également un magasin à Paris, Paul Kaddari assure avoir fait « un bon démarrage ». Il créé lui-même ses bagues, il perce également les oreilles ou estimer les bijoux.

Pour lui, la vraie définition du métier d’horloger, c’est celle-ci : « c’est une personne qui récupère un garde-temps tel qu’il soit, même des jouets ou des automates, et qui regarde d’où vient le dysfonctionnement dans l’appareil. Si un rouage est cassé, il va le reprendre, faire une soudure, le retailler pour que le rouage reparte. Ce n’est pas un changeur de pièce comme la plupart des horlogers actuellement. C’est ce qui m’attriste, car aujourd’hui, c’est un métier d’échangeur de pièces. »

Netflix comme client

Réparer de petits objets historiques comme des montres datant de Napoléon, de la Première ou Seconde Guerre Mondiale font partie des missions qu’il affectionne le pus dans son métier. Paul Kaddari a même eu la fierté de voir l’une de ses créations apparaitre dans la prestigieuse série Lupin, avec Omar Sy, et diffusée sur Netflix.

Il revient sur cette anecdote : « un monsieur est venu me voir pour des réparations, me dit qu’il travaille pour la Paramount, et me propose de faire des accessoires. C’est une corde que je n’ai pas à mon arc, et me dis que ça peut être intéressant. Ce monsieur est revenu plus tard avec des esquisses, et, ça casse la légende, mais le collier n’est fait qu’à partir de perles et de pierres de synthèse, ça ne coute pas extrêmement cher à fabriquer, je l’ai facturé à 30 euros. »

Modeste et gardant les pieds sur terres, Paul Kaddari avoue que cette visibilité ne lui a pas amené davantage de clients, mais a trouvé l’expérience « géniale. C’est une fierté de le voir sur Netflix, ça a été vu en France et un peu partout sur la planète ».

De Pierre en fil, ouvert du jeudi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 2, rue du Guichet, à Saint-Calais.