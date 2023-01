Sarthe : comment un métallier est devenu star des réseaux

C’est peut-être le métallier le plus connu de France, et il est sarthois ! Pourtant, tout n’était pas gagné d’avance pour Julien Bonnet. « J’étais un petit cancre à l’école, je me suis lancé dans la voie de l’apprentissage dans le bâtiment et la métallerie. Mon conseiller d’orientation m’a annoncé que j’allais louper ma vie car c’était une voie de garage. Bon an mal an, j’ai fait ma place dans différentes entreprises en tant que métallier, chef d’atelier, dessinateur, commercial, j’ai fait le tour de ce que j’avais à faire, et je me suis dit qu’il était grand temps de me mettre à mon compte. C’est comme ça que l’aventure Technium a commencé », raconte avec spontanéité le chef d’entreprise.

Technium est une société sarthoise qui regroupe plusieurs secteurs. L’entreprise est spécialisée dans les remplacements de menuiserie, mais c’est aussi un atelier où l’on fabrique des verrières en acier.

Des chiffres impressionnants

Et, chose rare dans le métier pour le souligner, Julien Bonnet a décidé de se lancer sur Internet et faire des vidéos pour montrer aux internautes comment il travaille. Résultats ? Plus de 70.000 abonnés sur Tik Tok, 21.000 sur Instagram ou encore 20.000 sur YouTube, dont un premier épisode qui a raflé pas moins de 50.000 vies.

Il présente sa chaîne « Sons of metallerie » : « c’est très life style, il n’y pas beaucoup de tutos, je suis artisan donc je ne veux pas donner mes combines. On film ce qu’on fabrique, on donne quand même deux, trois astuces, puis on montre le ‘avant’ et le ‘après ‘ ». Le Sarthois évoque « une superbe aventure » qui lui permet d’avoir un axe de communication mettant en avant en avant ses produits.

Depuis la création de « Sons of metallerie », son activité a bien progressé, assure Julien, puisqu’il obtient plus de 50% de ses nouveaux chantiers grâce à ses vidéos. Sa chaîne est devenue une entreprise à part entière où le Youtubeur touche des revenus sur le site : « je suis un peu devenu influenceur bâtiment, même si je n’aime pas dire ça, et je suis rémunéré pour mettre certains produits sur ma chaîne. »

M6 l'année prochaine

Internet ne lui suffit d’ailleurs même plus. Le métallier doit passer à la télévision l’année prochaine sur M6 en prime time pour l’émission « Missions travaux ». Mais cette ascension fulgurante n’est pas au goût de tout le monde : « les gens savent que je suis très sérieux, je suis meilleur apprenti de France. Mais on reste rigolos dans nos vidéos, on ne se prend pas la tête. Avec mes confrères métalliers, il y a, soit, de très bonnes relations avec des personnes admiratives, soit d’autres qui n’ont pas compris, qui sont jaloux et pensent que je suis le zigoto qui fait le zouave sur Internet. »

Des critiques qui n’empêchent pas le Sarthois de poursuivre l’aventure numérique. Ce dernier en train de créer sa propre société de production, afin de pouvoir réaliser des vidéos de présentations d’entreprises, sans se limiter aux bâtiments.