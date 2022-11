Sarthe : comment une enseigne a réussi à percer avec son concept antigaspi

Vivre au jour le jour. C’est le credo de l’enseigne « Frais Malin », basée en Sarthe, où 70 salariés travaillent dans quatre magasins implantés au Mans, mais aussi à Arnage, Savigné-l’Évêque et Noyen-sur-Sarthe.

Ayant passé 17 ans dans le secteur de la grande distribution et désormais patron de trois des quatre magasins à « Frais Malin », Alexandre Jousseau explique le concept de la marque : « chaque jour, on a des arrivages qui sont soit des litiges transports, comme des palettes abimées ; soit des produits à dates courtes ; soit des produits qui n’entrent plus dans le cahier des charges de la grande distribution. On est le dernier maillon d’une chaine. »

"30 à 50% de réduction" en moyenne

Avec 700 passages caisses lors des bons jours d’un magasin, « Frais malin » vend toutes sortes de produits avec des réductions très avantageuses, puisque ces dernières peuvent aller de -25 à -75% en fonction de ce qu’on achète et de la date de péremption du produit. « Chez nous, les clients estiment entre 30 et 50% de réduction par rapport à des caddies de grande surface », ajoute Alexandre Jousseau.

Les clients, justement, peuvent aller de 18 à 80 ans, comme « des jeunes qui veulent faire des économies, des familles nombreuses, ou des gens qui sont assez aisés mais qui adhèrent au concept d’arrêter le gaspillage, avec ce côté écologique. »

Par exemple, « Frais malin » ne distribue pas de papiers dans les boîtes aux lettres, et le patron précise : « c’est zéro communication, la seule qu’on fait, c’est sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on met nos arrivages sur Facebook, où l’on a 40.000 abonnés. »

Écologique, mais aussi sociale, car la marque sarthoise donne également 20 tonnes de produits par an à la banque alimentaire et aux Restos du cœur.