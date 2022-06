Sarthe : décès de Lucky, emblématique otarie du Zoo de la Flèche

Triste nouvelle au Zoo de la Flèche (Sarthe). Le parc a annoncé ce vendredi 3 juin la disparition de sa célèbre otarie, Lucky. L’animal approchait de ses 27 ans, alors qu’une otarie vit environ 15 ans en milieu naturel. Ce mâle, reconnaissable des visiteurs grâce à sa bosse sur la tête, était arrivé dans la Sarthe il y a plus de 25 ans.

Avec son grand âge, Lucky souffrait de plusieurs problèmes de santé, dont une paralysie du train arrière depuis plus de 4 ans. « Il avait su trouver l’envie de poursuivre sa participation aux animations pédagogiques, toujours sur un principe de volontariat, grâce aux adaptations mises en place pour l’aider et faciliter son quotidien », rappelle le zoo « Le mettre au repos l’aurait tout simplement vexé ! ». Une insuffisance rénale avait également été diagnostiquée.

Surnommé Zamour

« Seul mâle non castré du groupe d’otaries, Lucky en était tout naturellement le chef respecté par ses congénères et ses soigneurs », poursuit le parc sarthois. « Surnommé "Zamour", son caractère était tout en douceur, ne montrant jamais aucune once d’agressivité et étant un excellent élève lors d’actes médicaux. A cette douceur s’ajoute un tempérament affirmé : lorsque Lucky décidait la fin d’un entraînement, il quittait tout bonnement les lieux de sa tête relevée et fière. »