Sarthe : des escrocs interpellés après avoir détourné près de 800 000 euros

C’est le fruit de deux années d’enquête pour les gendarmes de la Sarthe et la police judiciaire d’Angers. Le 14 septembre, six hommes âgés de 24 à 40 ans ont été interpellés et présentés devant le parquet du Mans. Ils vont être poursuivis pour escroqueries en bande organisée et blanchiment aggravé.



Comme le rapporte Ouest-France, les escrocs ont détourné 793 000 euros en quelques années. La méthode était rodée. Ils souscrivaient à des crédits en ligne puis usurpaient une identité avant de transférer les fonds sur des comptes à l'étranger.

Les six hommes seront jugés au mois de novembre devant le tribunal correctionnel du Mans. Ils risquent jusqu’à dix ans de prison ferme. Pour l’heure, seule la tête du réseau est derrière les barreaux.