Sarthe : des pailles en seigle et 100% naturelles pour remplacer celles en plastique

« L’utilisation des végépailles est comparée au plastique, aussi résistante et sans donner de goût, mais on est sur quelque chose de 100% naturel », explique Cassandra. Elle revient sur les spécificités du produit.

Avec 400 000 unités produites par mois, Cassandra compte bien bouleverser le marché en proposant sa paille de seigle à tous les secteurs. « On a travaillé pendant un an et demi sur une machine qui permet de couper nos pailles rapidement et de produire en grande quantité ».