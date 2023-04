Sarthe : il y a du nouveau au Zoo de La Flèche !

Les beaux jours font leurs retours, l’occasion en Sarthe de se rendre au Zoo de La Flèche. Cela tombe bien puisque le site vient de présenter ses nouveautés pour cette année. D’abord, de nouveaux environnements animaliers pour les lions d’Afrique et les guépards sont prévus respectivement aux mois de mai et juin prochains. « Ils sont conçus en fonction de leurs besoins. Il y aura un enclos très vaste, des rochers chauffants, beaucoup de végétation. Mais il faut savoir que l’aménagement de la topographie et des espaces verts se fait au fur et à mesure de l’avancée du chantier », précise Céline Talineau, directrice du Zoo de La Flèche.

Des suites entre 250 et 350 euros

Dès cet été, il y aura aussi l’ouverture de 12 suites haut de gamme donnant directement sur l’environnement des lions et des guépards. Comprenant l’entrée au parc sur deux jours, le diner, le petit déjeuner, quelques animations et des surprises pendant le séjour des visiteurs, le prix des billets se situeront entre 250 et 350 euros.

Mais cette nouveauté ne risque-t-elle pas de perturber le quotidien des animaux et de violer leur intimité ? Pas du tout, selon Céline Talineau : « à l’époque, quand on a construit nos premières lodges, on a eu une portée d’une louve arctique. Quand les femelles sont gestantes, c’est signe de bien-être, cela nous a rassurés. Au quotidien : on fait un gros travail d’observation, et quoi qu’il arrive, si l’animal veut se retrancher, l’environnement lui permet d’être au calme, d’aller dans la végétation, son bâtiment de nuit, et ressortir. »

Le Zoo de La Flèche ne va pas s’arrêter là puisque l’agenda des travaux est rempli jusqu’en 2025, avec, entre autres, la création d’une savane africaine ou encore la rénovation de l’espace des hippopotames.