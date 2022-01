Sarthe : le Zoo de la Flèche et Papéa Parc lancent leurs campagnes de recrutement

Des postes de caissiers, de mascottes, en restauration, d’opérateurs de stands ou de manèges font partie des offres proposées. Les contrats s’échelonnent de 24 à 35 heures . Pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation sur le site Internet du Parc Papéa .

Le plus grand parc d’attraction familial des Pays de la Loire ouvrira ses portes le 9 avril prochain . A cette occasion, la direction propose de nombreux CDD de deux mois minimums .

60 personnes recherchées au Zoo de La Flèche

Du côté de La Flèche, 60 personnes sont recherchées par le zoo pour sa prochaine saison, qui débutera le 1er avril prochain. Les séances de recrutement commenceront dès le mois de février.

Pour prétendre aux postes, il faut avoir plus de 18 ans, et être disponible du mois d’avril à octobre, pendant les week-end et les vacances scolaires.

Vous pouvez envoyer vos CV et votre lettre de motivation à cette adresse : recrutement@zoo-la-fleche.com.