Sarthe : naissance de cinq bébés capybaras au zoo de La Flèche !

Carnet rose au zoo de La Flèche avec la naissance de cinq bébés capybaras, a annoncé le parc ce vendredi. Les nouveaux-nés mesurent une bonne dizaine de centimètres pour un poids de 500 grammes, a expliqué le zoo à nos confrères de Ouest-France. Ils pourront recevoir un nom seulement lorsque leur sexe sera déterminé, les équipes sont "en cours de réflexion."

Les capybaras sont des mammifères semi-aquatiques originaires d’Amérique du Sud et ils font partie des plus gros rongeurs au monde : à l'âge adulte ils mesurent plus d'un mètre de long et pèsent plus de 50 kilos !

Retrouvez les photos des nouveaux-nés juste ici.