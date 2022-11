Sarthe : « Trouver une alternative simple et efficace aux couches jetables »

Fuites, inconfort, puanteur, manque d’hygiène… Certains clichés autour de la couche lavable ont la vie dure, mais depuis près de deux ans, Fanny Niel, présidente de l’entreprise Langeline basée en Sarthe, combat ces stéréotypes. Elle revient d’abord sur les caractéristiques de son produit : « on a développé un modèle qui nous permet de se simplifier la vie. On a un petit voile compostable réceptionnant les selles, qui se trouve sur le dessus de la couche pour pouvoir jeter la partie très sale. Et ensuite on lave le reste, ça se fait très bien en machine à laver, comme les vêtements. On donne aussi un protocole de lavage, quand c’est bien suivi, c’est impeccable au niveau de l’hygiène. »

Un budget divisé par deux ?

Ces couches sont destinées à tous les futurs jeunes parents mais aussi les crèches, afin de trouver « une alternative simple et efficace aux couches jetables, représentant une tonne de déchets par enfants. Car 5000 couches jetables sont utilisées de la naissance à la propreté de l’enfant », précise Fanny Niel.

À propos du prix des couches lavables justement, « ça va dépendre de l’usage des familles. Si elles font des machines quotidiennes, il n’y a pas besoin de beaucoup de couches, on va être autour de 350 euros. Mais si on n’en fait moins, il faut plus de couches pour couvrir la semaine, on sera plutôt à 600-700 euros. On divise donc au moins le budget par deux, c’est hyper intéressant. »

"On a encore beaucoup d’idées reçues depuis 30 ans"

Mais le cap n’est pas forcément facile à franchir pour les parents. C’est pourquoi Fanny Niel propose des ateliers : « on veut sensibiliser et accompagner les parents parce qu’on a encore beaucoup d’idées reçues depuis 30 ans. À travers des ateliers en ligne sur notre site, tous les jours, gratuitement, d’une heure, une heure et demie. On répond à toutes leurs questions : c’est quoi un modèle de couche évolutif, comment on l’utilise sur bébé, quels sont ses bienfaits, les différences avec les couches jetables, le prix, comment on les entretient, etc… »

Enfin, toujours dans l’idée de rassurer les parents et les potentiels utilisateurs, Langeline va mettre en place un service de location. « Ça peut faire peur aux parents, d’où la location sur un mois, ça permet aux parents d’essayer, de se dire à la fin : j’adhère, ou non, je ne me sens pas, je les restitue gratuitement », conclut Fanny Niel. Des préventes ont été mises en place pour les mois de décembre, janvier, février et mars.