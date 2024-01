Sarthe : un bus sillonne les routes pour soutenir les aidants

Si vous habitez dans le sud de la Sarthe, vous l’avez peut-être déjà vu passer. Financé par l’Agence Régionale de Santé, l’aidant bus 72 fonctionne depuis le mois de novembre dernier, avec un principe très simple : se déplacer dans plusieurs petites communes à la rencontre des aidants. Ces derniers sont des personnes qui accompagnent des personnes âgées de plus de 60 ans, qui vivent encore chez elles, et sont atteintes de maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson.

"Notre objectif est que l’aidant prenne soin de lui, pour qu’il puisse prendre soin de la personne qu’il accompagne"

Coordinateur de l’aidant bus, Thierry Auregan détaille les différentes activités proposées : « on est présent chaque jour de la semaine sur un site différent. On soumet plusieurs activités, d’abord en individuel avec de la socio-esthétique, de la sophrologie et de l’accompagnement psychologique. Mais aussi en collectif avec de la gym douce et du chant. » Des formations sont également dispensées sur la nutrition, le sommeil et la connaissance des maladies. Il y a enfin de l’information proposée sur les différents dispositifs et aides qui existent pour les aidants.

Une psychologue et un assistant de soin en gérontologie complètent l’équipe de l’aidant bus, sans oublier quelques prestataires extérieures, comme un sophrologue, une socio-esthéticienne, et un intervenant en gym douce. Pour le moment, le dispositif soutient 35 personnes. « Notre objectif est que l’aidant prenne soin de lui, pour qu’il puisse prendre soin de la personne qu’il accompagne. Et pendant que l’aidant est accompagné dans l’aidant bus, la personne aidée est suivie par l’assistant de soin en gérontologie. Car l’idée, c’est d’apporter un répit total à l’aidant. On accueille des personnes souvent en grande souffrance », analyse Thierry Auregan.

Il faut enfin savoir que ce dispositif est complémentaire du soutien à domicile, constitué d’un ensemble de partenaires qui se coordonnent pour accompagner les proches aidants, comme Sarthe autonomie, les CCAS, les associations France Parkinson et France Alzheimer, plusieurs mairies, des centres sociaux ou hospitaliers.