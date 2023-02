Sarthe : une œuvre signée Banksy à la tombola du Secours Populaire

C’est une tombola solidaire pas comme les autres qui aura lieu dans la Sarthe le 21 mars. Organisé tous les ans par le Secours Populaire du département, l’événement propose un lot assez extraordinaire pour cette nouvelle édition : une œuvre de Banksy, l’artiste street-art mondialement connu.

Cette dernière a été offerte par un ami et donateur de l’association sarthoise, qui la possédait dans sa collection personnelle. Directeur général de l’antenne départementale du Secours populaire, Maël Brillant revient sur la performance pour laquelle l’artiste a créé cette pièce : « elle est issue d’une performance de Banksy de 2015 : Dismaland. Un pastiche de parc d’attraction, et dans ce cadre-là, il a mis en place une chasse à l’œuvre d’art. Ses équipes ont disposé tout un tas de pièces similaires à celle qu’on fait gagner, et les personnes qui étaient présentes sur le parc pouvaient participer à cette chasse à l’art et repartir gratuitement avec des pièces originales de Banksy. »

"Un message de paix"

Œuvre sur carton de 20 par 30 cm, la pièce porte le motif du lanceur de fleurs : un homme avec un bandana sur le nez prêt à lancer un bouquet de fleurs. « Un message de paix qu’on souhaitait transmettre à cette période », ajoute Maël Brillant. Le commissaire-priseur partenaire a estimé l’œuvre de Banksy à 800 euros.

Grâce à ce lot proposé, le nombre d’inscrits pour la tombola « a explosé » par rapport à l’an passé, assure le président. Une tombola nationale du Secours Populaire sera aussi organisée le 24 mars prochain. Une croisière en Méditerranée et des vélos électriques seront notamment à gagner. Le prix du ticket est de deux euros.

Contexte difficile

Une nouvelle édition inédite qui tombe à point nommé, quand on connait le contexte économique actuel. En Sarthe, Maël Brillant explique que ses équipes « font face à une augmentation de l’ordre du jamais vu, depuis le Covid. Avec l’inflation et la guerre russe en Ukraine, on a vu une augmentation croissante depuis septembre jusqu’à ce que cela se stabilise à quasiment +10 voire +15 points sur les derniers mois de l’année. »

Enfin en termes de chiffres, le président avoue que l’association sarthoise accompagne 400 familles supplémentaires depuis le mois de septembre 2022, soit à peu près 1300 personnes.