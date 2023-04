Saumur : au Cadre Noir, demandez le programme !

C’est ce que l'on pourrait appeler lâcher les chevaux ! À Saumur, le Cadre Noir propose une année 2023 d’exception après deux années bousculées par le Covid. Déjà, l’an passé, les visiteurs étaient revenus en nombre même si, Frédérique Mercier, responsable de la communication et du marketing du Cadre Noir, le concède : « on n’a pas totalement récupéré le nombre de visiteurs des belles années avant Covid mais on n’est pas loin et la lancée est belle ». En effet, certains galas pour la saison 2023 affichent déjà complets, « et la tendance est très bonne ».

"Spectacle hors du commun"

Dès ce printemps, le Cadre Noir va accueillir les écuries de Chantilly au sein du Grand manège. Un moment « très attendu du public » poursuit Frédérique Mercier, « c’est un spectacle hors du commun dans lequel chacun va mettre en valeur son savoir-faire. Un lien unique et un peu hors du commun qui lie homme et cheval. »

Un autre temps fort va marquer ce cru 2023 : trois représentations les 21, 22 et 23 juillet au Mont Saint-Michel. Dans un hippodrome situé à deux kilomètres du site, un gala intégral y sera présenté. « C’est un événement assez formidable parce que le Mont Saint-Michel est classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et le Cadre Noir est ambassadeur de l’équitation tradition française, également inscrite à l’Unesco. C’est important de préserver et transmettre cela aux générations futures », se félicite la responsable du marketing.

Autre événement : la réalisation d’un film. Depuis maintenant deux ou trois ans, le Cadre Noir s’est lancé dans la confection de courts-métrages pour mettre en avant son patrimoine afin de mieux le faire connaitre au grand public. « La réalisation de ces films est l’une des actions phares mises en œuvre pour cette diffusion auprès du grand public. Ce ne sont ni des documentaires, ni des reportages, mais des films à forte valeur émotionnelle avec des très belles images et une qualité esthétique très soignée », précise Frédérique Mercier.

Ces films seront bientôt disponibles sur un nouveau site Internet indépendant du site « classique » du Cadre Noir. À noter enfin qu’il y a des matinales commentées à visée pédagogique proposées quasiment toutes les semaines au grand public, durant lesquelles l’Équipe de France de voltige fait parfois des démonstrations.