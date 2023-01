Scala Magica : les meilleurs magiciens du monde à Tours

Voilà un spectacle qui séduira les petits, comme les grands ! N’avez-vous jamais rêvé d’être magicien ? Ou bien, n’avez-vous jamais été surpris, émerveillé, devant les tours d’un magicien ? Depuis quelques années, la pratique s’est répandue, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, grâce à la magie… d’internet !

Rien de plus facile aujourd’hui que de trouver des tutos qui expliquent des tours, et qui motivent les intéressés à se lancer. Cette tendance a été observée par Gérard Souchet, magicien, et organisateur du festival international Vive la Magie. « L’internet a bouleversé la pratique. Vous apprenez des techniques, des routines. Mais vous n’êtes pas forcément un artiste (…) Devenir un artiste c’est maitriser la technique, mais aussi amener une plus-value ».